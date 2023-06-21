Байрамов встретился с Кулебой Фото
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях конференции по восстановлению Украины обсудил со своим украинским коллегой Димитрием Кулебой вопросы региональной и международной безопасности, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Сообщается, что министры обсудили повестку совместного сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.
Nazir Ceyhun Bayramovun Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitro Kuleba ilə görüşünə dair mətbuat məlumatı— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 21, 2023
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