Байрамов встретился с Кулебой Фото

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях конференции по восстановлению Украины обсудил со своим украинским коллегой Димитрием Кулебой вопросы региональной и международной безопасности, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Сообщается, что министры обсудили повестку совместного сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.