В Москве нашли мертвым создателя первой термоядерной бомбы

В Москве 92-летний создатель первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов покончил с собой. Об этом сообщают российские СМИ.



Тело ученого нашли родственники в его квартире на Космодамианской набережной в центре столицы. Перед самоубийством он оставил прощальную записку.

Григорий Клинишов был кандидатом физико-математических наук и лауреатом Ленинской премии. Принимал участие в создании термоядерной бомбы РДС-37, разрабатывал для нее заряд. Испытания бомбы прошли 1955 года на Семипалатинском полигоне, ее мощность составила 1 Мт.