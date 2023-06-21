Зеленский о ситуации на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно уничтожают россиян на южном участке фронта и в Донецкой области. Они смогли продвинуться вперед. Об этом сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Фронт. Жестокие бои. Юг - уничтожаем врага. Донецкая область - уничтожаем врага. Купянское направление, что бы там ни планировали российские террористы, уничтожим врага. На юге есть наше движение вперед. Спасибо, воины! На востоке держим оборону", - рассказал Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил военных, которые сегодня смогли уничтожить российский вертолет Ми-24. По его словам, каждое такое сбитие важное.