Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев вручил верительные грамоты украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Зеленский добавил, что встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в начале июня в Кишиневе была продуктивной, ведь удалось обсудить многие вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, стороны договорились об участии Азербайджана в восстановлении города Ирпень: «Наши команды уже работают над исполнением этой договоренности. Это будет конкретным вкладом в послевоенное восстановление Украины».

Поздравляя Мардалиева с началом дипломатической миссии в Украине, Зеленский также поблагодарил Азербайджан за поддержку территориальной целостности и суверенитет Украины.

Он также выразил благодарность за оказанную Азербайджаном гуманитарную помощь в преодолении последствий вооруженной агрессии России, в частности, вызванной РФ техногенной катастрофы на Каховской ГЭС. Зеленский выразил надежду на активное вовлечение Азербайджана в реализацию украинской формулы мира.

«Президент пригласил азербайджанский бизнес присоединиться к реализации инфраструктурных и энергетических проектов в Украине уже сейчас», - подчеркивается в сообщении.