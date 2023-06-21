Турция не даст Швеции поблажку

Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до тех пор, пока власти скандинавского государства не обеспечат реализацию на практике обязательств по борьбе с терроризмом. Об этом заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш, сообщают турецкие СМИ.

Как отметил Куртулмуш, Анкара ожидает от Стокгольма выполнения положений меморандума, согласованного в июне 2022 года во время саммита НАТО в Мадриде.

"Анкара позитивно восприняла принятие в Швеции антитеррористического закона, но необходимы конкретные шаги по его реализации — это справедливое требование Турции. В противном случае заявка Швеции на вступление в Североатлантический альянс не будет удовлетворена турецкой стороной", - отметил Куртулмуш.