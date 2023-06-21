Диалог в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений незаменим. CША примут в ближайшее время новый раунд переговоров о мире между Баку и Ереваном. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель.

"Мы с нетерпением ожидаем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, так как стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа.

Мы по-прежнему считаем, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира. Шаги, которые вызывают напряженность, безусловно, непродуктивны, так как переговоры между Арменией и Азербайджаном проходят на разных площадках. Мы будем продолжать заниматься этим вопросом и с нетерпением ждем проведения следующего раунда переговоров в ближайшее время", - сказал Патель.