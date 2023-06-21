Дмитрий Рой, автор haqqin.az 03:28

Поступает информация, что армия США стягивается к границе с Мексикой. Заявленные цели, хоть пока и неофициально - проведение операции против мексиканских преступных картелей. Руководство Мексики выступило категорически против вторжения и подтягивает к границе свои войска. Запутаны лабиринты власти в Вашингтоне и принятие там решений. А потому сейчас трудно сказать, с чего все началось. То ли в Вашингтоне наконец-то прозрели и увидели давно очевидное – то, что приграничные с Мексикой штаты стали вотчиной мексиканских наркокартелей, опутавшей их как метастазы.

То ли по политическим соображениям все же собрались откликнуться на требования конгрессменов-республиканцев, давно взывавших к жестким мерам для решения этой проблемы. Например, к законопроекту конгрессменов Дэна Креншоу (от штата Техас) и Майка Вальца (от штата Флорида), в начале апреля представивших законопроект, требующий разрешения на использование военной силы, чтобы в полном объеме начать войну с мексиканскими наркокартелями. Практически одновременно с этим появился законопроект, предусматривающий объявление этих наркокартелей, ни больше – ни меньше, а «иностранными террористическими организациями». «Нам нужно начать думать об этих группах как об ИГИЛ, а не о просто мафии», — заявил конгрессмен Уолтц, кстати - бывший «зеленый берет», в коротком интервью после подачи законопроекта. В пояснительной записке конгрессмены приводят шокирующие данные: в 2021 году от передозировок синтетическими опиоидами, поставляемыми из Мексики, умерло 71 тысяча американцев. Для сравнения – во время войны во Вьетнаме, который в Америке до сих пор вспоминают как кошмарный сон, погибло 58 220 американских военнослужащих.

Но это только вершина айсберга. Мексиканские наркокартели давно уже превратились в государство в государстве, с соответствующими возможностями. Это уже не наркокартели даже, а полноценные транснациональные корпорации, ТНК, с собственными вооруженными силами и налаженной логистикой, скупающие на корню что власти мексиканских штатов, что власти приграничных штатов американских. Доходит до немыслимого ранее - для переброски наркотиков используются полноценные подводные лодки, перевозящие тонны кокаина. Одну из таких «наркосубмарин» недавно перехватила американская береговая охрана. Но сколько прошло незамеченными? Если исходить из старого правила о том, что перехватывается только каждый десятый груз наркотиков – то безнаказанно через морскую границу пересекаю не менее девяти таких «наркосубмарин». Кроме того, именно наркокартели переправляют на территорию США большую часть мигрантов, собирая на этом очень приличный доход. Трамп предполагал решить проблему строительством стены, но вряд ли это стало выходом из ситуации. Стена на границе без соответствующей инфраструктуры – это просто забор, в котором наркокартели обязательно найдут слабые места и наделают дыр. Выход – в проведении даже не военно-полицейской, а именно военной операции. Чего в Вашингтоне откровенно не хотят. «Администрация не рассматривает возможность военных действий в Мексике», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон. - «Признание этих картелей иностранными террористическими организациями не даст нам никаких дополнительных полномочий, которых у нас еще нет».