Блестящий российский офицер застрелился после гибели полка

Согласно информаци, Лисицкий застрелился в марте этого года у себя в квартире в Ставрополе. По словам собеседников BBC, за некоторое время до этого он пытался довести до президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу информацию о том, кто виноват в разгроме 247-го полка, посылая докладные в АП и военное ведомство.

Один из самых опытных офицеров российской армии подполковник Дмитрий Лисицкий не мог смириться с масштабными потерями среди однополчан в Украине, рассказывает русская служба BBC.

В начале войны близкий к главе Генштаба генерал Аркадий Марзоев отправил полк на штурм Херсона и Николаева. По словам добровольца, в первые дни вторжения из-за Марзоева «погибли около полутора тысяч ребят». Двое бывших подчиненных Лисицкого подтверждают, что полк понес критические потери. Лисицкий же, говорят его сослуживцы, смог не только вывести из окружения в аэропорту Николаева свой батальон без потерь, но и организовал оборону по реке Ингулец, которую армия держала вплоть до того, как генерал Сергей Суровикин решил оставить Херсон и весь правый берег Днепра.

Информацию о том, что Лисицкому сулили вторую Золотую звезду, подтвердили и источники BBC, но вместо этого Лисицкий после конфликта с генералом Марзоевым был отправлен в отпуск и на лечение в родной Ставрополь с ранениями обеих ног.

26 марта 2023 года стало известно, что Путин наградил Аркадия Марзоева орденом Александра Невского. В тот же день Дмитрий Лисицкий застрелился.