Спецслужба Азербайджана предупреждает: Будьте осторожны в Telegram!

Служба электронной безопасности Азербайджана предупреждает граждан о фейковых ссылках, рассылаемых через Telegram.

В сообщении говорится о том, что в последние дни гражданам Азербайджана с различных профилей через Telegram рассылаются фальшивые ссылки.

«После перехода по присланной ссылке от пользователя требуется ввести номер мобильного телефона, который он использовал при регистрации в Telegram, после чего пользователь получает код подтверждения. После того, как гражданин вводит код подтверждения, его аккаунт и переписка в Telegram-канале перехватываются. Затем бот, используя уже взломанный аккаунт, рассылает от имени пользователя фишинговые ссылки контактам пользователя в Telegram», - говорится в сообщении.

Служба электронной безопасности призывает граждан не доверять таким сообщениям. При получении подобных сообщений от какой-либо структуры рекомендуется прежде всего проверять информацию в самой структуре. Гражданам также рекомендуется не отправлять свои банковские данные, номер мобильного телефона и другую личную

информацию по подозрительным ссылкам, а также не сообщать кому-либо отправленный им код подтверждения.