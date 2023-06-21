Фархад Мамедов, автор haqqin.az 04:03

Хагани Баширов, деловой партнер и бенефициар бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который отбывает тюремное заключение на родине, стал причиной громкого политического скандала, разразившегося в Великобритании. Как выяснили журналисты, Боб Стюарт, член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии, скрыл от своих коллег, что занимал пост директора в одной из компаний Хагани Баширова.

В результате журналистского расследования выяснилось, что с февраля 2015 года по июль 2017 года Стюарт являлся неисполнительным директором в принадлежавшей Баширову компании Xantex SARL, зарегистрированной в Люксембурге и занимавшейся поставками военной техники, а также оказанием консультационных услуг в области обороны и безопасности. Учитывая, что именно в этот период Боб Стюарт являлся членом Комитета по обороне в Палате общин, лично контролировавшим деятельность правительства Ее Величества в области обороны, речь идет о прямом конфликте интересов и политической коррупции. К сказанному остается добавить, что Боб Стюарт является полковником британской армии в отставке, командовавшим в свое время миротворческим контингентом ООН в Боснии. «Было бы трудно описать что-то, что было бы большим конфликтом интересов, нежели этот», — заявил изданию openDemocracy Томми Шеппард, официальный представитель SNP (Scottish National Party) по конституционным вопросам. Согласно британским законам, депутаты парламента в течение месяца после избрания в Высший законодательный орган Королевства обязаны сообщать в соответствующий реестр обо всех своих иностранных интересах.

Боб Стюарт даже не подумал сделать это. «Полагаю, я уже в 2012 году зарегистрировал свой интерес к этой группе компаний», — сказал Стюарт на запрос журналистов. Любопытно, что в 2012 году Стюарт объявил о консультационном соглашении с компанией VES Consultancy (UK) Ltd, в которой полковник в отставке зарабатывал в месяц три тысячи фунтов стерлингов за «предоставление обучения лидерству, планированию и консультированию». Как официально заявил Стюарт, его пребывание в компании VES Consultancy (UK) Ltd длилось один год — с 1 июля 2010 года. В то же время, ни одного упоминания о двухлетнем директорстве Стюарта в компании Ksantex SARL в реестре нет. Сама же компания VES Consultancy (UK) Ltd, которая была распущена в 2022 году, не имела каких-либо явных корпоративных связей с башировской Ksantex SARL, а потом изначально неясно, почему Стюарт считает их «группой компанией». Недосказанное стало явным после того, как британские журналисты «копнули» под человека, владевшего обеими этими компании. Им оказался… Хагани Баширов - французско-азербайджанский бизнесмен, ранее отбывавший тюремный срок по делу о расследовании исчезновения средств Международного банка Азербайджана. В своем первом публичном комментарии Баширов подтвердил изданию openDemocracy, что он контролирует как VES Consultancy (UK) Ltd, так и Ksantex SARL. Здесь уместно напомнить, что имя Хагани Баширова хорошо известно в Азербайджане: этот человек был одним из учредителей схемы перевода сотен миллионов долларов из Международного банка Азербайджана в офшорные компании и основал десятки компаний с разными названиями.

На самом деле, компания VES Consultancy, упомянутая в расследовании британских журналистов – это консалтинговая компания «ВнешЭкспертСервис», созданная в Азербайджане в 1991 году и переименованная в 2006 году в ООО «V.E.S. Consultancy». На сайте компании указано, что ее деятельность заключается в предоставлении профессиональных консультационных услуг в сфере управления и бизнеса. Среди клиентов «V.E.S. Consultancy» значатся многие министерства Азербайджанской Республики, в том числе, Министерство налогов, Министерство связи и высоких технологий, Центробанк, иностранные и отечественные нефтяные компании, работающие в Азербайджане, некоторые банки и, наконец, компания «General Construction», принадлежащая Дуньямину Халилову и… Джахангиру Гаджиеву, отбывающему тюремное заключение. Британские журналисты напоминают, что имя Хагани Баширова упоминалось ранее в расследовании Национального уголовного агентства Великобритании, связанным с женой Джахангира Гаджиева, Замирой.

В ходе судебного разбирательства, которое проводилось в 2018 году, Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) указало на связь Хагани Баширова с Джахангиром Гаджиевым, отбывающим 15-летнее тюремное заключение. Отмечается, что и сам Баширов с сентября 2010 года по январь 2011 года отсидел в тюрьме в связи с расследованием причин исчезновения десятков миллионов манатов из Международного банка Азербайджана. В интервью для издания openDemocracy Баширов подтвердил этот факт, добавив, что сотрудничал с властями Азербайджана и NCA, и что его судимость «везде чиста». Бизнесмен также рассказал, что его отношения с Гаджиевым испортились из-за того, что он работал с властями Азербайджана над возвратом государству банковских активов. «Наши отношения начали портиться в начале 2013 года и полностью прекратились в ноябре 2015-го, - сказал Баширов. - Джахангир сказал мне тогда, что я его предал…» По словам Хагани Баширова, он встречался с Бобом Стюартом «один или два раза» и нанял его для помощи в консультационном бизнесе. «Я хотел предоставлять своим клиентам услуги экономического консалтинга, - пояснил бизнесмен. – И присутствие такого консультанта могло мне очень помочь». Любопытно, что время, в течение которого Баширов отбывал в Азербайджане тюремный срок, совпало с периодом, когда Боб Стюарт работал в башировской компании VES Consultancy в Великобритании. Стюарт подтвердил, что лично встречался с Башировым.

«Я полагаю, что встречался с ним дважды во время моей консультации, и мы, конечно, не обсуждали бизнес», — заявил отставной полковник. По словам Стюарта, ему также не было известно о том, что Хагани Баширов владеет VES или о его связях с компанией Ksantex SARL. «Я бы тут же отказался от предложенной работы, если бы знал о тюремном заключении Баширова», - заявил Стюарт. Депутат парламента также понятия не имел, что принадлежащая Хагани Баширову компания Ksantex занимается оборонными вопросами: «В то время я считал, что бизнес этой группы связан со строительством и ни коим образом не связан с обороной», - заверил британский парламентарий, игнорируя тот факт, что в архивной версии веб-сайта Ksantex четко указано, что компания занимается поставками военной техники и консультационными услугами в области обороны.