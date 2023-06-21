Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара.

По его словам, сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать. Временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. Когда именно был нанесен удар, Сальдо не уточнил. Киев пока ничего не сообщал.

Российский «глава Крыма» Сергей Аксенов подтвердил удар по Чонгарскому мосту. «На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», - написал Аксенов.

Дорога через Чонгар является кратчайшим путем из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту в Запорожской и Донецкой областях, где идут активные боевые действия.