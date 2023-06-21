Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле на границе позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабах ского региона Азербайджана.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 22 июня в 02:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, дислоцированных в направлении населенного пункта Брун Горисского района, открыли огонь из стрелкового оружия по позициям армии Азербайджана, расположенным в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района.

Кроме того, с 23:05 21 июня по 08:15 22 июня членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, из стрелкового оружия были обстреляны позиции азербайджанской армии в Ходжавендском, Шушинском и Ходжалинском районах.

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Также члены армянских НВФ под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского и Ходжалинского районов.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, заявили в ведомстве.