Согласно информации, в результате проведенного СГБ расследования были выявлены и объявлены в международный розыск граждане Азербайджанской Республики, которые нелегально проникли на территорию Сирийской Арабской Республики с целью участия в вооруженных конфликтах, сопровождающихся совершением терактов на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма, прошли обучение в специальном тренировочном лагере в городе Идлиб, правилам применения различного огнестрельного оружия и принимали участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования Taifatul Mansura.

Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования на территории иностранного государства. Об этом сообщается на сайте Службы государственной безопасности.

Оперативно-следственными мероприятиями, проведенными по возбужденному уголовному делу, были установлены места, где скрывались за рубежом 13 граждан Азербайджана, совершивших вышеназванные преступные деяния: Абдуллаев Шамиль Тохуд оглу, Агаматов Мурад Алибала оглу, Гулиев Мурад Фирудин оглу, Рустамов Фархад Иса оглу, Султанов Султан Идрис оглу, Гусейнов Наджмеддин Назир оглу, Махмудов Хикмет Сахиб оглу, Алиев Маис Тельман оглу, Исмаилов Исмаил Айдын оглу, Бабаев Шахрияр Рагим оглу, Мурадов Гаджи Ариф оглу, Бахышев Аловсар Алисафа оглу и Асадов Интигам Ширин оглу. В рамках процедуры взаимной правовой помощи по международному розыску они были задержаны и доставлены в Азербайджан.

Указанные лица привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по статье 283-1.3 (создание постоянных групп с целью участия в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджанской Республики, участие в этих группах, учениях или вооруженных конфликтах) УК Азербайджана, решением суда им назначена мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время проводятся комплексные следственно-оперативные мероприятия.