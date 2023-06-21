Фидан: Турция полна решимости обеспечить территориальную целостность Украины
Турция полна решимости обеспечить независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе древней родины татарских тюрков, Крыма, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
В ходе выступления на «Конференции по улучшению Украины 2023», которая проходит в Лондоне, Фидан заявил, что Турция является одной из стран, играющих ведущую роль в восстановлении Украины. «С начала войны турецкие подрядчики в Украине участвуют в 50 проектах на сумму $3,2 млрд», - отметил он.