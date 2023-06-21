Низкий темп продвижения украинской армии в ходе наступления может объясняться тем, что нынешние атаки — это лишь подготовка к главному удару. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

«В целом более низкий, чем ожидалось, темп украинских контрнаступательных операций не показателен в отношении общего наступательного потенциала Украины, и украинская армия, несмотря на неудачи на первых порах, вероятно, успешно создает условия для будущего основного удара», — пишут аналитики ISW.

Авторы сводки напоминают слова замминистра обороны Анны Маляр о том, что успех наступления сейчас не стоит измерять в километрах и освобожденных населенных пунктах, а также интервью президента Владимира Зеленского BBC, где он сказал, что война — это не голливудское кино, и не стоит давить на Украину, требуя быстрых результатов.

«Это важное замечание, что нынешние действия Украины могут иметь иные цели, чем просто территориальные. Украинская армия, возможно, проводит несколько наступательных операций по всему театру для того, чтобы постепенно истощить силы России и создать условия для будущего главного удара», — пересказывают аналитики ISW мысль, которую неоднократно высказывали многие эксперты из России, Украины и третьих стран.