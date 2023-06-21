Пятеро участников акции против строительства искусственного озера в селе Сёюдлю Кедабекского района были признаны судом виновными по статье 513.2 Кодекса об административных проступках (нарушение порядка организации и проведения собраний) и приговорены к 20 суткам административного ареста.

Отметим, что распоряжением премьер-министра Али Асадова в селе Сёюдлю Кедабекского района создана комиссия для проведения мониторинга и оценки текущей ситуации в сфере отходов.

Также на днях глава Исполнительной власти района Орхан Мурсалов встретился с протестующими и заявил, что второе искусственное озеро создано не будет.

Тем временем доступ посторонним лицам в село Сёюдлю ограничен, сообщил haqqin.az старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел капитан полиции Эшгин Гасымов.

Он отметил, что «в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в село ограничен доступ лиц, кроме местных жителей, исследуются вопросы, волнующие жителей».