Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне пройдут на следующей неделе, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, армянская делегация отправится на эту встречу «с настроем на урегулирование отношений и скорейшее подписание мирного договора».

«Ереван также предложил провести заседание комиссии по делимитации, уже есть согласие по этому вопросу. Армения также готова к скорейшему разблокированию коммуникаций и экономических связей в регионе на основе принципов суверенитета, взаимности и равенства», - сказал армянский премьер.

Ранее первый зампресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель заявил, что CША примут в ближайшее время новый раунд переговоров о мире между Баку и Ереваном.