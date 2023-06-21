Генштаб заявил о «частичном успехе» украинцев

Вооруженные силы Украины достигли частичного успеха на Запорожском направлении. Об этом сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

По его словам, украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Украинские войска «наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы».

На Лиманском направлении, где вчера сообщалось об отступлении одной украинской бригады, также заявляется о частичном успехе. Наступление велось в направлении населенных пунктов Белогоровка и Диброва, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

В целом ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.