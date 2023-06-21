Генпрокурор проводит оперативное совещание в Лачине фото
22 июня в Лачине введено в эксплуатацию новое административное здание районной прокуратуры, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.
В церемонии открытия приняли участие генпрокурор Кямран Алиев, руководящий состав Генеральной прокуратуры и ветераны прокуратуры.
Кямран Алиев провел оперативное совещание Генпрокуратуры.
В ходе выступления генпрокурор отметил, что после оккупации Лачина до передачи его под контроль Азербайджана соответствующими государственными органами Армении и лицами армянской национальности, незаконно поселившимися там, из 2020 находившихся в пригодном состоянии частных жилых домов 1511 были намеренно полностью разрушены, уничтожены и приведены в негодность.
По словам Кямрана Алиева, из 27 жилых зданий в Лачине 19 были намеренно полностью разрушены и приведены в негодность, 8 – частично повреждены. В общей сложности из 190 административных зданий 143 были намеренно полностью разрушены и приведены в негодность, а 47 - повреждены в разной степени.