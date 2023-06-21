Открытый урок йоги на Бакинском бульваре фото
По случаю Международного дня йоги, который отмечается ежегодно 21 июня, накануне на Бакинском бульваре состоялся очередной открытый урок йоги, организованный совместно спортивным клубом йоги Министерства оборонной промышленности Азербайджана и школой классической йоги, при поддержке посольства Индии в Азербайджане и Велосипедной федерации Азербайджана (AVF).
Посол Индии в Азербайджане Шридхаран Мадхусудханан поприветствовал участников мероприятия на азербайджанском языке и отметил, что участники этих занятий йогой являются мостом дружбы между Индией и Азербайджаном.
После этого начался открытый урок йоги, который провели специалист по обучению йоге, основатель школы классической йоги Эльчин Гулиев, руководитель организации Art of Living Кянан Мамедов и учитель йоги Ирада Алиева.
В уроке йоги, который прошел под открытым небом, приняли участие члены спортивного клуба йоги Миноборонпрома, школы классической йоги и Велосипедной федерации, а также любители йоги. Всего в мероприятии приняли участие около 200 участников.
Мероприятие, которое началось с практики хатха-йоги, продолжилось музыкальной программой. В завершение участникам были предложены вегетарианские блюда.
Отметим, что единогласным решением Генассамблеи ООН в 2014 году 21 июня был объявлен Международным днем йоги.