По случаю Международного дня йоги, который отмечается ежегодно 21 июня, накануне на Бакинском бульваре состоялся очередной открытый урок йоги, организованный совместно спортивным клубом йоги Министерства оборонной промышленности Азербайджана и школой классической йоги, при поддержке посольства Индии в Азербайджане и Велосипедной федерации Азербайджана (AVF).

Посол Индии в Азербайджане Шридхаран Мадхусудханан поприветствовал участников мероприятия на азербайджанском языке и отметил, что участники этих занятий йогой являются мостом дружбы между Индией и Азербайджаном.

После этого начался открытый урок йоги, который провели специалист по обучению йоге, основатель школы классической йоги Эльчин Гулиев, руководитель организации Art of Living Кянан Мамедов и учитель йоги Ирада Алиева.