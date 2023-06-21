Европарламентарии на границе с Азербайджаном

Глава делегации Евросоюза в Армении Андреа Викторин и председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо в сопровождении руководителя мониторинговой миссии ЕС Маркуса Риттера побывали на участке армянской границы вблизи моста Хакари в Сюникской области. Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

«С целью ознакомления с ситуацией на месте делегация ЕС сегодня присоединилась к патрулю наблюдателей ЕС на участке Лачинской дороги со стороны Армении, расположенного близ моста Хакари», - говорится в сообщении.