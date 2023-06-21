Пашинян благодарит Путина
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании кабмина поблагодарил президента РФ Владимира Путина и председателя российского правительства РФ Михаила Мишустина за значительное увеличение пропускной способности КПП «Верхний Ларс».
«Этот вопрос всегда был в повестке моих дискуссий с президентом Российской Федерации и главой правительства Российской Федерации. Хотел бы поблагодарить президента Путина и председателя правительства Мишустина за их последовательную работу в этом вопросе», - цитирует ТАСС Пашиняна.