В магазинах Kontakt стартовала акция «Поделись праздником» Скидки до 50%, шанс выиграть электромобиль
Сеть магазинов Kontakt встречает Гурбан байрамы со специальной акцией «Поделись праздником». В рамках акции, которая продлится с 23 июня до 3 июля, всех ожидают скидки до 50% при покупке наличными, выгодные условия при покупке в рассрочку, а самое главное, возможность выиграть электромобиль Volkswagen ID.4.
В частности, можно будет приобрести смартфоны в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, бытовую технику, домашний текстиль и посуду в рассрочку на 18 месяцев, а мебель - в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.
Предлагаем вашему вниманию некоторые из привлекательных предложений. При покупке наличными можно приобрести:
- Смартфон Blackview A55 Pro с 64 ГБ памяти со скидкой за 199 манатов вместо 280;
- Гриль Tefal с антипригарным покрытием мощностью 1800 Вт всего за 149 манатов вместо 250;
- Холодильник LG объемом 547 литров с системой разморозки No Frost всего за 1599 манатов вместо 2300.
При покупке в кредит можно будет приобрести:
- Смарт-телевизор Hoffmann с диагональю экрана 81 см за 22 маната в месяц;
- Односпальную кровать Oden всего за 10 манатов в месяц.
Итак, спешите в ближайший магазин Kontakt, чтобы воспользоваться предложениями и получить возможность выиграть суперприз «Шеш-Гоша» - ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ Volkswagen ID.4!
Kontakt от всего сердца поздравляет всех мусульман со священным праздником Гурбан!