Сеть магазинов Kontakt встречает Гурбан байрамы со специальной акцией «Поделись праздником». В рамках акции, которая продлится с 23 июня до 3 июля, всех ожидают скидки до 50% при покупке наличными, выгодные условия при покупке в рассрочку, а самое главное, возможность выиграть электромобиль Volkswagen ID.4.

В частности, можно будет приобрести смартфоны в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, бытовую технику, домашний текстиль и посуду в рассрочку на 18 месяцев, а мебель - в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.

Предлагаем вашему вниманию некоторые из привлекательных предложений. При покупке наличными можно приобрести: