В Мелитополе взрывы возле скопления российских военных
В захваченном Россией Мелитополе в Запорожской области Украины прозвучали не менее восьми «громких взрывов», сообщил мэр города Иван Федоров.
«В Мелитополе несколько часов назад было по меньшей мере восемь громких взрывов, концентрированных возле нашего горгаза. Там на производственных базах было скопление российских военных и их военной техники. Местные жители района наблюдают дым. Туда также поехало большое количество «скорых». Там сейчас все перекрыто», – сказал Федоров, передает Радио Свобода.