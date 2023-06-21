Лула да Силва: Остановить войну в Украине может только...

По его словам, только русские и украинцы знают, что им нужно для достижения мира.

Остановить войну в Украине может только диалог Москвы и Киева без вмешательства других государств. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мирное соглашение - это не сдача Украины. Две вовлеченные стороны должны что-то получить. Только русские и украинцы знают, что нужно для того, чтобы достичь мира. На мой взгляд, нужно убедить обе стороны прекратить огонь, а потом они должны сесть за стол переговоров и решить, чего они хотят", - сказал бразильский президент.

Лула да Силва отметил, что в результате мирных переговоров обе стороны должны так или иначе что-то получить.

"Мы пытаемся найти те страны, которые не вовлечены: Индия, может быть, Мексика, другие страны Африки, - продолжил бразильский лидер. - Я согласен с Папой Римским Франциском. Нужно сделать так, чтобы люди объединились для того, чтобы говорить о мире", - добавил он.