Спецпредставитель Путина: Турция и Сирия примут предложение России

Турция, Сирия и Иран согласились с концепцией дорожной карты, представленной Россией по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

"Все стороны в целом согласились с концепцией дорожной карты по продвижению процесса нормализации отношений и высказали свои соображения и предложения. Теперь их нужно систематизировать и согласовать", - сказал Лаврентьев.

По словам спецпредставителя Путина, согласование займет определенное время. При этом он отметил, что процесс продвигается, и все согласились с тем, что затягивать с ним нельзя.