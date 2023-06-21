Спецпредставитель Путина: Турция и Сирия примут предложение России
Турция, Сирия и Иран согласились с концепцией дорожной карты, представленной Россией по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
"Все стороны в целом согласились с концепцией дорожной карты по продвижению процесса нормализации отношений и высказали свои соображения и предложения. Теперь их нужно систематизировать и согласовать", - сказал Лаврентьев.
По словам спецпредставителя Путина, согласование займет определенное время. При этом он отметил, что процесс продвигается, и все согласились с тем, что затягивать с ним нельзя.
Отметим, что главы МИД России, Турции, Сирии и Ирана по итогам встречи в Москве 10 мая распорядились работать над проектом дорожной карты, а в Астане 20 июня прошла встреча заместителей министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана, где рассматривался этот вопрос. Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе: решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.