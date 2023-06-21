На фронте большие потери: Пригожин об убитых российских военных
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российская армия несет серьезные потери на передовой, которые привели к снижению численности личного состава ВС РФ, воюющего в Украине.
«На фронте в настоящий момент очень серьезные потери убитыми, ранеными и без вести пропавшими. Количество бойцов в подразделениях сокращается. Если раньше рота выполняла задачу силами в 100 с лишним человек, то теперь это 50 или 60. Когда количество личного состава падает вниз, то, естественно, и гибель бойцов увеличивается. Поэтому люди должны быть подготовленными. Для этого надо их мобилизовать и готовить. Если только нет какого-то варианта прекращения войны и сдачи наших территорий. Потому что иначе ее просто не прекратить», - приводит комментарий Пригожина его пресс-служба.