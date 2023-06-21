Зеленский выступил с обращением: Россия готовит теракт на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия, вероятно, готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции. Украинские СМИ сообщают, что об этом Зеленский заявил во время экстренного видеообращения 22 июня.

«Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины. Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции − террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого», - утверждает Зеленский.

Президент добавил, что Украина передает всю имеющуюся информацию и все доказательства партнерам в Европе, Америке, Китае, Бразилии, Индии, арабском мире, Африке.

«Никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть, как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать», − сказал президент Украины.