Шольц обратился с просьбой к Эрдогану
Канцлер Германии Олаф Шольц просит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как можно быстрее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом он заявил во время выступления перед депутатами Бундестага, сообщает Handelsblatt.
По его мнению, Швеция должна присутствовать на саммите в Вильнюсе как полноправный член НАТО.
"Я обращаюсь к президенту Турции Эрдогану с призывом расчистить путь для этого сейчас, как мы все вместе решили в прошлом году в Мадриде", – сказал немецкий канцлер.
Напомним, Швеция, как и Финляндия, подала заявку на членство в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом в начале апреля, в то время как Швеция до сих пор не получила одобрения Турции и Венгрии. Недавно президент Турции поставил под сомнение вступление Швеции до саммита НАТО и снова обвинил Швецию в том, что она не предпринимает решительных действий против террористических организаций.