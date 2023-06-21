Шольц обратился с просьбой к Эрдогану

Канцлер Германии Олаф Шольц просит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как можно быстрее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом он заявил во время выступления перед депутатами Бундестага, сообщает Handelsblatt.

По его мнению, Швеция должна присутствовать на саммите в Вильнюсе как полноправный член НАТО.

"Я обращаюсь к президенту Турции Эрдогану с призывом расчистить путь для этого сейчас, как мы все вместе решили в прошлом году в Мадриде", – сказал немецкий канцлер.