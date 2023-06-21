Россия отказала Макрону

"Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентировано и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать, в международном плане разделяет линию общенатовскую на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС", - сказал он журналистам.

"Мы не скрываем данный наш подход, сказали о нем коллегам из ЮАР и рассчитываем, что наша точка зрения в полной мере будет принята во внимание", - подчеркнул замминистра.

По словам Рябкова, принимающая сторона принимает решение о том, кого принимать, в каком формате. Но не менее существенно, что приглашению должны предшествовать консультации в кругу всех участников БРИКС.

Отмечается, что ранее издание L'Opinion со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС.