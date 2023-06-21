ЕС обсудит азербайджано-армянский диалог

В Совете Европейского союза (ЕС) по иностранным делам обсудят армяно-азербайджанские связи, говорится в предварительной повестке заседания.

На встрече, которая состоится 26 июня в Люксембурге, также будут обсуждаться вопросы цифровой дипломатии и ситуация в Украине.

На заседании также будет заслушана информация по Тунису, Армении и Азербайджану, а также о диалоге между Белградом и Приштиной.

Отмечено, министры иностранных дел стран-членов ЕС обменяются мнениями об отношениях между Евросоюзом и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна в преддверии саммита ЕС-Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который состоится 17-18 июля 2023 года.