Путин собрал Совбез: обсуждают контрнаступление Украины

«Прежде всего мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, с самых важных на сегодняшний день - с ситуации в зоне проведения специальной военной операции», - сказал глава российского государства.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев озвучил Путину потери украинской армии в ходе наступления: «По личному составу поступает более разрозненная информация, но могу сказать, что это более 13 тысяч». По его данным, с 4 по 21 июня уничтожены 246 танков ВСУ, 42 системы РС30, десять истребителей, 264 беспилотника.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что ВСУ в течение 16 суток вели активные боевые действия, понеся существенные потери. Сейчас украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, но силы у них еще остались.

Далее он заявил, что Минобороны РФ не видит необходимости в новых добровольцах. По прямому контракту в Вооруженные силы РФ набрано 114 тысяч человек, есть еще более 50 тысяч добровольцев. В среднем в сутки в России поступают на контракт 1336 человек, то есть каждые сутки «получаем полк». К концу июня Минобороны завершит формирование армейского резерва и в самое ближайшее время завершит формирование армейского корпуса.

Президент РФ заявил, что наступательный потенциал ВСУ не исчерпан: «Надо исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан. Ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы. Исходить нужно из реалий».

При этом Путин считает, что мобилизационные резервы Украины в живой силе небезграничны: «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв - он безграничным не является, и, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца».