Американский генерал заявил о риске инцидентов между США и Россией

Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, командующий воздушным компонентом объединенных сил Центрального командования США, заявил, что российские истребители продолжают нарушать протоколы по избежанию конфликтов в Сирии несколько раз в день, подвергая риску американских военных, передает пресс-служба Госдепартамента США.

По его словам, несмотря на предыдущие предупреждения со стороны США, агрессивность России, похоже, усиливается.