Американский генерал заявил о риске инцидентов между США и Россией
Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, командующий воздушным компонентом объединенных сил Центрального командования США, заявил, что российские истребители продолжают нарушать протоколы по избежанию конфликтов в Сирии несколько раз в день, подвергая риску американских военных, передает пресс-служба Госдепартамента США.
По его словам, несмотря на предыдущие предупреждения со стороны США, агрессивность России, похоже, усиливается.
«У нас были случаи не далее как сегодня утром по сирийскому времени, когда российский самолет вошел в наше воздушное пространство. Такие случаи были вчера и позавчера. Американские силы по три-четыре раза в день становятся свидетелями таких вторжений российских самолетов, которые несут полный комплект боеприпасов и бомб типа «воздух-земля», - заявил Гринкевич.
Гринкевич не впервые предупреждает о рискованных маневрах России над Сирией.