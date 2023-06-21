Пригожин: Путину врут

Общественность России не знает реальной обстановки на украинском фронте, потому что военачальники не пускают туда «военкоров» и лгут. Такое заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его слова приводят российские СМИ.

Накануне Пригожин заявил, что отряды украинской армии расположены в 25 километрах от линии фронта в Запорожье.

По словам Пригожина, российский лидер Владимир Путин от своих подчиненных получает недостоверную информацию о том, что происходит на фронте.

«Когда мы брали Бахмут, мы пускали туда всех военкоров, вы это хорошо помните, для того, чтобы они видели реальное положение дел. И никто никогда не рассказывал про тысячи уничтоженных танков и бронемашин. Это просто болтовня. Туда никого не пускают, ничего не показывают. Именно из-за того, что там колоссальные проблемы. У Шойгу и Герасимова подход простой — ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили. И этим они и занимаются», — заявил основатель ЧВК.