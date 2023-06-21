Маск и Цукерберг сразятся на ринге

Два самых известных в мире технологических миллиардера — Илон Маск и Марк Цукерберг договорились сразиться друг с другом в традиционной клетке для боев смешанных единоборств, сообщают американские СМИ.

Конфликт между бизнесменами начался после того, как компания Meta (генеральным директором является Цукерберг) сообщила о разработке конкурента Twitter.