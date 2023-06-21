Маск и Цукерберг сразятся на ринге
Два самых известных в мире технологических миллиардера — Илон Маск и Марк Цукерберг договорились сразиться друг с другом в традиционной клетке для боев смешанных единоборств, сообщают американские СМИ.
Конфликт между бизнесменами начался после того, как компания Meta (генеральным директором является Цукерберг) сообщила о разработке конкурента Twitter.
«Я согласен подраться в клетке, если он готов к этому», – написал в соцсетях Маск.
«Назови место», – ответил Цукерберг.
Вскоре Маск предложил встретиться в одном из октагонов Лас-Вегаса.