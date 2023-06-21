Премьер-министр Али Асадов встретился с находящимся с официальным визитом в Баку премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Сначала главы правительств провели переговоры один на один, в ходе которых были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Затем стороны продолжили встречу с участием делегаций двух стран.

Асадов и Смаилов отметили, что основополагающим направлением сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном является торгово-экономическое взаимодействие.

По итогам переговоров между Азербайджаном и Казахстаном были подписаны следующие документы:

«Акционерное соглашение между OOO AzerTelekom и АО Kazakhtelecom;

«Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО «Азербайджанские железные дороги», АО «Национальная компания Казахстанские железные дороги» и АО «Грузинские железные дороги»;

«Меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики и АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;

«Меморандум о взаимопонимании между Государственным Агентством по Туризму Азербайджанской Республики и Министерством Культуры и Спорта Республики Казахстан о сотрудничестве в области туризма»;

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики и Министерством Культуры и Спорта Республики Казахстан о сотрудничестве в области спорта»;

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством Культуры Азербайджанской Республики и Министерством Культуры и Спорта Республики Казахстан о сотрудничестве в области культуры»;

План Мероприятий по реализации «Соглашения между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты населения» от 24 мая 2005 года на период с 2023 по 2024 годы;

«Протокол встречи между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»;

«Меморандум о сотрудничестве в сфере расширения транспортного взаимодействия и цифровизации Среднего Коридора между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»;

«Меморандум о сотрудничестве в области поставок судов и железнодорожных локомотивов между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».