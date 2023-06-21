Всех сотрудников Госкомтаможни отправят в распоряжение

Всех сотрудников Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана отправят в распоряжение. Как сообщают азербайджанские СМИ, соответствующий приказ подписал председатель комитета генерал-лейтенант Шахин Багиров.

Согласно документу, с 15 июля по 1 августа в распоряжение будут отправлены все сотрудники ГТК - от руководящего состава всех управлений и отделов комитета до рядовых работников.

А в последний день структура будет переформатирована. К этому времени работу всех сотрудников пересмотрят.

Работники комитета, получившие звание по поддельному диплому, допустившие серьезные нарушения в работе, а также большинство лиц, достигших пенсионного возраста, будут освобождены от занимаемых должностей.

Начальник управления по печати и связям с общественностью ГТК полковник таможенной службы Натик Ахундов никак не прокомментировал эту информацию.