Сегодня на Европейских играх в Польше начался турнир по каратэ. Он проходит в городке Бельско-Бяла.

Соревнования по каратэ продлятся два дня. Сегодня на татами от Азербайджана вышли Фидан Теймурова (50 кг), Медина Садыхова (55 кг), Аминага Гулиев (60 кг) и Турал Агаларзаде (67 кг).

Теймурова на групповой стадии победила немку, уступила итальянке и турчанке. В результате Фидан заняла только 3-е место в группе и итоговую 5-ю позицию.

Садыхова одолела польку, но уступила соперницам из Болгарии и Люксембурга, также заняв 3-е место в группе и пятую строчку по итогам турнира.

В эти минуты проходят предварительные мужские соревнования. Гулиев проиграл греку и турку. В последнем бою он встретится с соперником из Польши.

Агаларзаде начал с побед над венгерским и швейцарским спортсменами и гарантировал себе место в полуфинале.