Слова коллаборанта Сальдо вызвали скандал: Молдова срочно вызывает посла России

Посла РФ в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД страны из-за слов назначенного Москвой «главой администрации» Херсонской области Владимира Сальдо.

Согласно молдавским СМИ, Сальдо сказал, что в ответ на нанесение ВСУ ракетного удара по мосту между Крымом и Херсонской областью Россия может нанести удар по мостам в Одесской области, а также мосту в молдавских Джурджулештах (на границе Молдовы и Румынии).

В пресс-релизе МИД Кишинева говорится, что посол России в Республике Молдова будет срочно вызван для предоставления объяснений, сообщает tvrmoldova.md.

«Подобные заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим таких выражений, направленных против Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызовет в экстренном порядке главу дипломатического представительства Российской Федерации в Республике Молдова с запросом соответствующих объяснений», — говорится в сообщении МИДЕИ.