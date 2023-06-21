Китай выкинул Россию из совместного проекта

Китайско-российский проект широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, который задумывался как конкурент лайнерам от Boeing и Airbus, потерпел неудачу. Китай поменял все российские наработки на технологические решения от западных компаний. Об этом пишет The Air Current.

Издание указывает, что на авиасалоне в Ле-Бурже новый самолет вместимостью 280 пассажиров, создание которого оценивали в $50 млрд, был представлен как собственная китайская разработка, в которой Россия не принимала участие.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна была создать планер и принять участие в разработке двигателей. После введения западных санкций в отношении российской авиации в 2022 году эти планы оказались под вопросом.