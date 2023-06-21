На пропавшем батискафе с миллиардерами на борту закончился кислород

У туристов на батискафе «Титан», пропавшем в Антлантическом океане, закончились запасы кислорода. С момента погружения судна прошло более 96 часов. Об этом сообщает Sky News.

После того как батискаф, на котором туристы отправились посмотреть на обломки лайнера «Титаник», исчез, власти США заявили, что запасов кислорода на судне хватит на четыре дня. Однако если туристы прилагали усилия, чтобы сохранить кислород, то его может хватить подольше.

Даже если «Титан» найдут в ближайшие минуты, потребуется время, чтобы его поднять, что также уменьшает шансы на спасение пяти подводных туристов.

На борту батискафа находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Гардинг, президент авиакомпании Action Aviation; опытный французский исследователь Поль-Анри Наржоле, 73 года, возглавивший около 50 экспедиций на Титаник; 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 18-летний сын Сулейман, а также Стоктон Раш, глава OceanGate.