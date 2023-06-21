Лукашенко: не надо к нам приходить как в банановую республику

Инвесторы должны приходить в Беларусь не как в банановую республику, а как в нормальную, высокотехнологичную, высокоразвитую. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета Министров, передает БЕЛТА.

«В текущих геополитических обстоятельствах сложно рассчитывать на приход в белорусскую экономику западных инвесторов. Давайте будем ориентироваться на других: восточных, азиатских, африканских и так далее», - сказал Лукашенко.

По его словам, не стоит приезжать в Беларусь для того, чтобы «высосать все соки из народа, выдавить все, что можно, заплатив какую-то копейку (налоги при этом не платить, а рабочим, скажем, 500 долларов)», а основную прибыль в виде дивидендов вывести в недружественные страны.