Центробанк Турции впервые за два года повысил ключевую ставку. Лира падает

Центральный Банк (ЦБ) Турции принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 15% в рамках борьбы с кризисными явлениями в экономике страны. В последний раз регулятор повышал ключевую ставку 27 месяцев назад — в марте 2021 года.

«Комитет по денежно-кредитной политике принял решение увеличить ставку аукциона недельного репо с 8,5% до 15%. Совет директоров ЦБ решил начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться дефляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать волатильность цен», — говорится в заявлении по итогам заседания комитета, опубликованном на сайте турецкого ЦБ.

Изменение ключевой ставки — первое решение новой главы регулятора Хафизе Гайе Эркан, которая заняла эту должность в начале июня. Она стала первой в истории Турции женщиной, возглавившей ЦБ.

После менее резкого, чем ожидалось, подъема ставки турецкая лира дешевеет к доллару. Пара доллар/лира, по данным на 15:20 по бакинскому времени, торгуется на уровне 23,6286 лиры против 23,5737 лиры на закрытие предыдущей сессии.