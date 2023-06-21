Генпрокурор: Армения не прекращает провокаций против Азербайджана

Армения не прекращает своей провокационной деятельности. Об этом в заявлении журналистам в Лачине сказал генеральный прокурор Кямран Алиев.

«26 мая двое армянских военнослужащих, нарушив госграницу Азербайджана, перешли на территорию страны с целью совершить провокацию. Повторное совершение провокации 15 июня в отношении сотрудников Государственной пограничной службы Азербайджана требует от нас особой бдительности», - указал генпрокурор.