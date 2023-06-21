Заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана ответило на запрос журналистов в связи с распространяемой армянскими СМИ информацией о якобы ранении члена армянского незаконного вооруженного формирования в Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии.
Согласно сообщению оборонного ведомства, подразделения азербайджанской армии не стреляли днем 22 июня в Агдеринском направлении.
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