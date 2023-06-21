Согласно указу, доходы Госнефтефонда на 2023 год увеличены с 8 млрд 990 млн 947,2 тыс. манатов до 16 млрд 337 тыс. 500 манатов, расходы увеличены с 11 млрд 392 млн 336,5 тыс. манатов до 11 млрд 850 тыс. 36,5 манатов (рост на 4%).

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 30 декабря 2022 года «О бюджете Государственного нефтяного фонда на 2023 год». Глава государства подписал в связи с этим соответствующий указ.

Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2023 году составят 72% всех доходов, или 11 млрд 765 млн 793,3 тыс. манатов.

В результате ожидаемый дефицит бюджета Фонда в размере 2 401,4 миллиона манатов сменился профицитом в размере 4 487,5 миллиона манатов. Сумма трансферта из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет в этом году составит 99,1% всех расходов, или 11 млрд 737,7 млн манатов (рост от первоначального прогноза на 4,1%).

По остальным статьям расходов ГНФАР изменений нет.

Другим распоряжением президент Ильхам Алиев утвердил исполнение бюджета ГНФАР на 2022 год: с доходами в 16 млрд 866 млн 540,3 тыс. манатов и расходами в 7 млрд 988 млн 335,2 тыс. манатов.