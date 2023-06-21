Пригожин рвет и мечет: Россия не сможет равноценно ответить

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что красных линий в России больше нет. Как сообщает пресс-служба Пригожина, он недоволен, что ВСУ бьют по стратегическим объектам, а россияне атакуют ракетами «придомовые трансформаторы, не нанося противнику вреда».

«Почему у противника есть возможность наносить удары по российской территории? Потому что в руководстве Минобороны никого не интересует победа. Всех интересует только одно - возможность сохранения своей должности как можно дольше, чтобы не было ответственности за то, что они сделали во время СВО», - заявил Пригожин, комментируя удары по Чонгарскому мосту.

По его словам, Россия не сможет равноценно ответить на эту атаку, а отчитается об «уничтожении трансформаторной подстанции, которая была центром принятия решений электриков»: «А чтобы вам было спокойнее жить, завтра вам расскажут историю о тысяче «Леопардов», которые уничтожили, но их никто не видел».