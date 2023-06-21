Шойгу пообещал Путину создать резервную армию

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что к концу июня будут сформированы резервная армия и армейский корпус, которые получат более 3 тысяч единиц боевой техники.

"К концу июня мы завершим формирование армейского резерва и в самое ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", - сказал Шойгу в ходе заседания Совбеза РФ под председательством президента Владимира Путина.