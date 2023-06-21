Тюрьма Гусейнова не исправит: «Выйду из тюрьмы – продолжу воровать»

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Гусейнова правоохранители задержали в декабре прошлого года. Выяснилось, что он орудовал в основном на территории Насиминского района Баку. Преступник воровал сумки, мобильные телефоны и кошельки, однако при возможности забирал также швейные машинки, телевизоры, автомобильные магнитолы и прочие предметы.

Потерпевшими по уголовному делу признаны Джейран Мамедова, Ясеман Алиева, Сабина Исмаилова, Шабнам Расулова, Орхан Байрамов и Эльдост Эйнуллаев.

В суде Гусейнов признал себя виновным только частично. Он подробно рассказал, как ограбил пожилую женщину, кафе и детский сад. Иногда преступнику, по собственному признанию, помогал подельник по имени Эмин. Вместе с тем подсудимый настаивал, что совершал только кражи, но никак не грабежи.

«Как человек, неоднократно судимый, я знаю, что грабеж – дело серьезное. Я не хотел быть наказанным за то, чего не совершал. В любом случае воровство – моя профессия. После того как выйду из тюрьмы, продолжу воровать», – заявил Гусейнов в своих показаниях.

Суд приговорил его к 9 с половиной годам лишения свободы.