Эльмир Алиев, Краков - Бельско-Бяла 17:06

Европейские игры в Кракове начались с казуса. Организаторы потом извинились, но неприятный осадок все же остался.

«Всему виной» вид спорта под названием падел, о котором, уверен, мало кто слышал, но при этом он включен в программу Евроигр и, что еще более удивительно, Азербайджан в нем представлен. На официальном сайте Игр, на всех брошюрах и в медиагидах было указано, что соревнования по паделу будут проходить на главной площади города. Но прибыв в обозначенное место, обнаруживаем, что арена для игры только возводится. Где же тогда играют в это подобие тенниса?! Получаем на телефоны новое месторасположение. Берем такси, приезжаем и оказываемся на территории комплекса для соревнований по… стрельбе из лука. Лучники пока только тренируются, их турнир начнется позже. Менеджер объекта был приятно удивлен, увидев представителей прессы. Представился, активно стал показывать свои владения, но, узнав, что мы приехали не на стрельбу, а на падел, заметно приуныл и спешно удалился.

Мы были огорчены не меньше. Опять промах. Оказалось, что организаторы изменили место предварительных соревнований и забыли об этом предупредить общественность. Хорошо, что хоть спортсменам успели сообщить… Устроители соревнований затем прислали официальное письмо с извинениями. Пообещали, что больше такого не повторится… Можно ли было такое представить на Евроиграх 2015 года в Баку? Конечно, нет. Звучит пафосно и уже даже банально, но это абсолютная правда: Азербайджан восемь лет назад так высоко поднял планку, что, думаю, еще долго любые сравнения будут в пользу бакинских Евроигр. Вот Краков не продержался и дня, проиграв Баку еще на старте.